Periodista de TV celebró la liberación de sus familiares secuestrados por Hamas

El periodista argentino Gustavo Baabour celebró hoy la liberación de dos familiares suyos secuestrados el pasado 7 de octubre por el movimiento islamista palestino Hamas.

Las autoridades israelíes anunciaron que el Ejército, la agencia de seguridad Shin Bet y la Policía liberaron hoy durante un asalto en la localidad palestina de Rafah a Fernando Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70, secuestrados en el kibutz Nir Yitzhak, en el sur de Israel el 7 de octubre.

El periodista deportivo había reclamado por sus parientes en la señal de noticias TN y canal 13 (medios en los que trabaja) desde el ataque sin precedentes de Hamas en territorio israelí, que mató a unas 1.200 personas y secuestró a 240, entre ellos una veintena de argentinos (cinco de ellos familiares suyos).

Afortunadamente, en noviembre, tres de sus familiares fueron liberados: dos primas de su madre y la hija de una de ellas.

En aquel momento, Baabour relató que tenía una sensación de "alegría y angustia al mismo tiempo", ya que aún seguían "en cautiverio Fernando y Louis".

El periodista no cesó en su pedido para que liberasen a los rehenes y se mantuvo a la espera de novedades alentadoras.

Hoy celebró a través de Instagran la liberación de los dos familiares restantes.

"Están bien de salud siendo atendidos en un hospital de Israel y con la familia. Estamos muy felices y emocionados", posteó .

"Estuvieron 129 días secuestrados por los terroristas de Hamas", agregó Baabour quien desde el 7 de octubre también se expresó ante otros medios de comunicación para brindar su desgarrador testimonio sobre la situación de los rehenes en general y de sus familiares en particular.

"Gracias Dios, gracias Israel por rescatarlos y gracias a todos por los mensajes", culminó su mensaje de hoy en redes, acompañado de conmovedoras imágenes de reencuentro de Har y Marman con sus respectivas familias.

Baabur, quien estuvo cinco veces en Israel, aseguró que el problema palestino-israelí no es territorial: “Los que dicen que es algo territorial (están equivocados) no tiene nada que ver con eso", y aseguró que los milicianos de Hamas "es gente que quiere matar a los judíos".

"No son humanos", aseguró en una entrevista. "Estamos a la buena de Dios", remató. (Télam)