La cadena de noticias Al Jazeera informó este domingo que cuatro de sus periodistas, entre ellos dos corresponsales y dos camarógrafos, perdieron la vida debido a un bombardeo israelí sobre una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.

Entre los fallecidos figura Anas al-Sharif, uno de los reporteros más destacados del canal por su seguimiento del conflicto en la Franja de Gaza. “El periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido”, declaró el director del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, citado por el propio medio.

Mientras Al Jazeera denunció el hecho como una agresión contra la prensa, el Ejército israelí negó esa versión y alegó que al-Sharif era “un miembro activo de Hamas”, grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

“Anas al-Sharif era el jefe de una célula en la organización terrorista Hamas y responsable de promover ataques con cohetes contra civiles israelíes”, expresó un portavoz militar en un comunicado difundido horas después del bombardeo.

La cadena qatarí, en cambio, rechazó esas acusaciones y reafirmó que al-Sharif y sus colegas realizaban cobertura periodística desde una carpa claramente identificada como prensa, en cumplimiento de su labor profesional.

Al Jazeera se destaca como una de las pocas cadenas internacionales con corresponsales permanentes en el terreno, y su cobertura resulta fundamental para mostrar los acontecimientos diarios del conflicto. En múltiples ocasiones, denunció ataques directos contra sus equipos y reclamó garantías para el trabajo de la prensa en zonas de guerra.

