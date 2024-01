Persisten las protestas en Cusco y Machu Picchu contra sistema de venta de entradas a la ciudadela

Pobladores del distrito de Machu Picchu Pueblo, en el departamento peruano de Cusco, condicionaron la posibilidad de abrir una mesa de diálogo a la suspensión del nuevo sistema de venta de entradas hacia la ciudadela inca y amenazaron con radicalizar sus protestas.

El Gobierno peruano había enviado a la zona a los ministros de Ambiente, Cultura y Comercio Exterior, que llevaron la propuesta de una mesa de diálogo, pero los locales rechazaron la invitación hasta que se anule el contrato con la firma Joinnus.

"Este lunes 29 de enero, un grupo de pobladores de Machu Picchu anunció que radicalizarán la medida de fuerza tras no llegar a ningún acuerdo en las mesas de diálogo que se instalaron hace unos días por parte del Gobierno", indicó el medio Gestión en su página web.

Los pobladores mantienen bloqueada desde la semana pasada la vía férrea que lleva hasta Machu Picchu, en protesta contra la decisión del Ministerio de Cultura de vender los boletos de ingreso a la ciudadela a través de la plataforma web Joinnus, propiedad del grupo empresarial Credicorp, uno de los más grandes del país.

Además, los manifestantes vienen ejecutando una huelga que tiene paralizadas las actividades turísticas en torno del milenario enclave, alegando que la nueva modalidad de venta los perjudica económicamente, porque antes la boletería estaba a cargo de la Municipalidad de Machu Picchu Pueblo.

A su vez, los participantes en las protestas denuncian presuntos arreglos ilegales entre el Ministerio de Cultura y Joinnus.

El Ministerio de Cultura indicó, por su parte, que "no habrá marcha atrás" en los acuerdos sobre la nueva modalidad de venta.

Un comunicado de organizaciones y sectores locales anunció el endurecimiento de las medidas de protesta y pidió a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco el cierre del territorio inca “para resguardar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros”.

El texto acusa a las agencias turísticas de seguir llevando “de forma irresponsable, turistas hasta Machu Picchu por la vía de acceso Amazónico, por las posibles afectaciones de las que pudieran ser víctimas los visitantes nacionales y extranjeros mientras persista el paro indefinido”.

La concesionaria Ferrocarril Transandino SA, en tanto, anunció que se suspenderán hasta nuevo aviso las operaciones de trenes en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica, del ferrocarril sur.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aseguró el viernes que no se regresará al antiguo sistema para la venta de boletos a Machu Picchu, pese a las críticas y protestas que se viven en el Cusco.

‘No podremos volver al sistema anterior; tenemos un informe de Contraloría donde indican que el sistema es altamente vulnerable, que han habido manejos irregulares. Posiblemente buscaremos un nuevo proveedor. El Estado debería tener una plataforma única, administrada desde el gobierno digital”, manifestó. (Télam)