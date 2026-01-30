Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida a nivel mundial por sus papeles en Beetlejuice, A Mighty Wind y la entrañable comedia navideña Mi pobre angelito, murió a los 71 años, tras una carrera que atravesó décadas de éxitos en cine y televisión. La noticia fue confirmada por medios internacionales, aunque hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento.

En los últimos tiempos, volvió a ocupar un lugar destacado gracias a su participación en la multipremiada serie The Studio, en la que reafirmó una vigencia artística que se sostuvo hasta el final de su trayectoria.

O’Hara se desempeñó como actriz, comediante y guionista. Sus primeros pasos relevantes se dieron en la televisión, donde se convirtió en una figura central del humor a partir de su trabajo en Second City Television (SCTV), un programa que funcionó como semillero de talentos y dejó una huella profunda con su sátira aguda.

Si bien su carrera fue extensa y diversa, en Argentina y en gran parte del mundo su imagen quedó asociada de manera permanente a Mi pobre angelito, largometraje en el que dio vida a Kate McCallister, la madre del personaje interpretado por Macaulay Culkin. También retomó ese rol en la segunda entrega de la saga, lo que afianzó a uno de los personajes maternos más recordados del cine familiar de los años 90.

Catherine O’Hara en Mi pobre angelito.

Además, mantuvo una colaboración frecuente con el director Christopher Guest, con quien participó en varios falsos documentales considerados de culto, espacios en los que desplegó su talento para la improvisación y la comedia.

En sus últimos años, O’Hara integró el elenco de Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, un personaje que se volvió icónico por su excentricidad y su particular forma de hablar.