Un video que circuló en redes sociales este domingo generó controversia al mostrar supuestamente al presidente de Chile Gabriel Boric lustrándose los zapatos en pleno Tedeum Evangélico realizado en Puente Alto. La escena, que aún no fue confirmada por medios oficiales ni por el propio Gobierno, dividió opiniones entre quienes lo consideraron un gesto inapropiado en un acto solemne y quienes lo relativizaron como un detalle menor sin mayor trascendencia.

El Tedeum Evangélico, que este año celebró su 50º aniversario en la Iglesia Metodista Pentecostal, contó con la presencia de autoridades de gobierno, líderes religiosos y representantes de distintos sectores. Boric participó acompañado de ministros y colaboradores, en un gesto de acercamiento hacia las comunidades evangélicas.

La difusión del video provocó una ola de comentarios en redes sociales. Críticos señalaron que un comportamiento así rompe con la formalidad y solemnidad del acto, mientras que sus defensores argumentaron que se trata de una situación cotidiana, magnificada por el efecto de la viralización.

Hasta ahora no existen pruebas que confirmen que el mandatario efectivamente se lustró los zapatos durante la ceremonia. No hubo registros fotográficos oficiales que respalden esa versión, lo que alimenta la posibilidad de que se trate de una interpretación errónea o un gesto sacado de contexto.