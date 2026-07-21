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Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una iniciativa impulsada desde 2004 por organizaciones protectoras y activistas de todo el mundo. ¿Por qué precisamente este día? La elección responde a un motivo concreto: marca el inicio de las vacaciones de verano en gran parte del hemisferio norte, el periodo en el que históricamente se registran más casos de abandono de mascotas.

A su vez, coincide con la difusión de informes de la Organización Mundial de la Salud que advierten que millones de perros en el planeta no tienen un hogar seguro.

Malevo, el perro de Caleta Olivia.

¿Cuál es su verdadero significado? Va mucho más allá de compartir fotos o frases cariñosas. Esta fecha tiene tres objetivos centrales: homenajear la lealtad, el acompañamiento y el servicio que prestan —como perros guía, de rescate, seguridad o apoyo emocional—; visibilizar la realidad del abandono, el maltrato y la falta de protección; y fundamentalmente, promover la tenencia responsable: entender que adoptar o cuidar un perro es un compromiso de vida, no algo temporal.

Valentín, el perro que sobrevivió a un maltrato extremo, celebró un año de su rescate.

Hoy, celebrarlos es también comprometerse a actuar para que no queden desprotegidos, a elegir la adopción antes que la compra y a respetar sus derechos básicos. Es un día para agradecer su compañía, pero sobre todo para reflexionar: ellos nos entregan todo, y nosotros debemos darles seguridad, cuidado y respeto siempre.