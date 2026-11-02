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El precio internacional del petróleo registró un marcado descenso al promediar la jornada de este lunes, en una sesión caracterizada por el cambio de expectativas en torno al conflicto geopolítico en Medio Oriente. El barril de Brent, referencia clave para los mercados globales y la industria energética local, se negoció en el rango de los USD 106, lo que representó una caída superior al 7% —con un retroceso de entre USD 8 y USD 9 respecto del cierre previo—, según datos reflejados por el portal Noticias Argentinas.

La fuerte contracción responde principalmente a los avances en las conversaciones diplomáticas desarrolladas en Qatar entre representantes de Estados Unidos e Irán, junto a versiones sobre una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca del 20% del crudo mundial. El giro en las negociaciones alivió las tensiones de suministro que habían venido presionando al alza las cotizaciones energéticas en los últimos meses.

Contexto internacional

El mercado hidrocarburífero internacional viene atravesando un período de marcada volatilidad, atravesado por los vaivenes macroeconómicos globales y la reorganización del mapa energético. A la par de los factores geopolíticos en Medio Oriente, el comportamiento de la jornada estuvo influenciado por la debilidad del dólar estadounidense a nivel global y la cautela de los inversores ante los comicios legislativos en Estados Unidos.

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) ratificó que mantendrá sin modificaciones sus metas y objetivos de producción programados para diciembre, descartando por el momento recortes adicionales o incrementos extraordinarios en el bombeo.

La cotización actual en torno a los USD 106 se sitúa distante del pico histórico alcanzado por la serie en marzo de 2022, cuando el barril de Brent se disparó hasta rozar los USD 140 por barril (alcanzando un máximo intra-diario cercano a los USD 139,13). Aquella escalada récord fue desencadenada por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que desató una crisis energética global, severas sanciones financieras contra Moscú y un temor generalizado al desabastecimiento de crudo y gas en los mercados occidentales.