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En las últimas horas empezó a correr con fuerza el rumor de que Raúl Castro había muerto. Sin embargo, un conocido diario de Miami salió a aclarar las cosas: el histórico dirigente cubano no falleció, pero sí está peleando por su vida tras haber sufrido un aparente accidente cerebrovascular (ACV).

Según el Diario de Las Américas, Castro (quien ya tiene 95 años) se encuentra en un estado de salud sumamente delicado. La directora del diario, Iliana Lavastida, explicó que una fuente muy confiable desde adentro de Cuba les confirmó que el exmandatario está conectado a aparatos médicos que lo asisten para mantenerse con vida. Se cree que el ACV ocurrió hace unos días, pero que su cuadro empeoró notablemente en las últimas horas.

Como suele pasar con estos temas en la isla caribeña, el gobierno de Cuba todavía no ha dicho ni una palabra de manera oficial. De todos modos, la misma periodista que dio la noticia advirtió que en estos últimos días se detectaron “movimientos de tropas” militares. En Cuba, la movilización de soldados suele ser una señal típica de que se avecinan cambios importantes en el poder.

Raúl Castro, exmandatario de Cuba.

Quién es Raúl Castro

Raúl es el hermano menor de Fidel Castro, el histórico líder de la Revolución Cubana. Gobernó Cuba de manera oficial entre 2008 y 2018, cuando le dejó el mando al actual presidente, Miguel Díaz-Canel.

A pesar de no tener hoy un cargo público formal, los militares todavía le son totalmente leales y su palabra sigue pesando muchísimo en las decisiones de la isla. Por ejemplo, en junio de este año (2026) dio el visto bueno para un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis.

A mediados de agosto de 2026, Raúl Castro se mostró en público por última vez durante un homenaje por el nacimiento de su hermano Fidel. Aquel día se lo vio con su clásico uniforme militar verde olivo y fue muy aplaudido. Hoy, apenas unas semanas después, su salud mantiene en vilo a todo el mundo.