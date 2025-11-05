Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido Ricardo Arjona dio inicio a su nueva gira mundial “Lo que el Seco no dijo” en Guatemala, el país donde comenzó su carrera artística. El show inaugural se realizó el pasado 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un lugar que el propio artista calificó como “el teatro más lindo del mundo”.

Con una puesta en escena cargada de emoción, luces y recuerdos, Arjona presentó un recorrido por su trayectoria musical con nuevas canciones y clásicos de todos los tiempos. “Las ganas de gritar. Las de ayer, y las que vienen. Lo que el Seco no dijo, ya empezó”, expresó en sus redes sociales, junto a imágenes de una noche inolvidable para sus fanáticos guatemaltecos.

Buenos Aires, la gran cita del 2025

Argentina será uno de los destinos centrales de la gira. Ricardo Arjona llegará a Buenos Aires en mayo de 2025 para brindar doce shows en el Movistar Arena, programados para los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. Todas las funciones ya se encuentran sold out, reflejando la enorme expectativa del público argentino por su regreso.

El tour “Lo que el Seco no dijo” combina canciones inéditas con los éxitos que marcaron la carrera del artista, en un espectáculo que promete ser una experiencia emocional y visual. Cada detalle del proyecto fue cuidadosamente planificado, desde la selección del repertorio hasta la elección de los escenarios donde se presentará.

Del dolor físico a la inspiración

La gira marca el regreso de Arjona tras un período de retiro obligado por problemas de salud. En 2023, el músico había anunciado una pausa luego de someterse a dos cirugías de columna, debido a dolores intensos que lo obligaron a cancelar parte de su tour anterior, “Blanco y Negro”.

Durante su recuperación, el artista no se alejó de la creación. En ese tiempo compuso las canciones que hoy forman parte de su nuevo álbum y de este tour, donde se lo ve renovado y con una energía que, según él mismo, “nace de volver a hacer lo que ama”.

“Pura felicidad”: el mensaje de Arjona a sus fans

Tras el primer concierto en Guatemala, el cantante compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la noche y escribió: “Pura felicidad”. Los mensajes de apoyo de sus seguidores no tardaron en multiplicarse, celebrando su regreso y agradeciendo su fuerza para volver a los escenarios.

Con 23 conciertos programados en América Latina antes de llegar a la Argentina, Ricardo Arjona inicia una nueva etapa de su carrera, marcada por la superación personal, la conexión con su público y la promesa de seguir emocionando con cada canción.