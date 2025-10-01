Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El creador del éxito “She Bangs”, Ricky Martin, sorprendió a sus seguidores el martes 30 de septiembre al compartir una sensual selfie al desnudo en sus historias de Instagram. Al ritmo de la canción “Push” de Connor Price y Nic D, el cantante de 53 años se mostró frente al espejo del baño, dejando al descubierto sus abdominales esculpidos y su figura envidiable.

Una vida personal bajo los reflectores

Actualmente soltero tras su divorcio en 2023 con el artista Jwan Yosef, Ricky Martin comparte la crianza de sus dos hijos menores: Lucía, de 6 años, y Renn, de 5. Además, es padre de los gemelos Matteo y Valentino, de 17 años, nacidos mediante gestación subrogada. La estrella puertorriqueña continúa destacándose tanto por su talento como por su estilo de vida saludable.

Publicaciones atrevidas y su estilo de vida saludable

En los últimos meses, Martin ha generado revuelo en Instagram con varias publicaciones sugerentes. El 10 de julio compartió fotos sin camiseta en la playa, y el 8 de septiembre mostró su preparación antes de los MTV Video Music Awards, desde coser sus pantalones hasta recibir cuidados de la piel. El cantante recibió el Latin Icon Award durante la premiación y también interpretó un popurrí de sus éxitos.

Momentos polémicos en el escenario

A principios de 2025, durante un concierto de Madonna en Miami, Martin subió al escenario para ayudar a interpretar “Vogue”, actuando como jurado mientras los bailarines eran evaluados. El video viral generó especulaciones en redes y medios sobre su reacción durante la performance, aunque Martin nunca hizo declaraciones al respecto.

Compromiso con la salud y el bienestar

Ricky Martin mantiene su físico y bienestar con una rutina diaria dedicada a la meditación y cuidado personal. En 2021, detalló a la revista Vogue que medita entre 15 y 30 minutos diarios y sigue tratamientos de piel con agua alcalina, parches para ojos, cremas antioxidantes y cubitos de hielo, destacando que estos últimos estimulan la circulación y la salud de su piel.

A través de Instagram, mostró su físico y generó asombro en sus fans.