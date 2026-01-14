Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes 13 de enero, en el marco de la visita oficial del presidente surcoreano Lee Jae-Myung a Japón, los líderes mantuvieron una reunión formal para tratar distintos temas de agenda y reforzar los lazos diplomáticos. Sin embargo, el momento más llamativo ocurrió al finalizar el encuentro.

Con mamelucos personalizados y frente a una batería Pearl -una de las marcas de instrumentos japonesa más reconocida-, los funcionarios asiáticos protagonizaron un inesperado e improvisado duo de percusión.

K-pop, el género elegido

Ambos interpretaron ‘Dynamite’ de la banda BTS, la más exitosa de Corea del Sur y ‘Golden’, la canción principal de la película infantil Las Guerreras K-pop y que le valió un Premio Globo de Oro.

“Compartimos sentimientos sinceros a través de la música”

Tras la presentación, Lee Jae-Myung expresó su agradecimiento a la primera ministra japonesa a través de X: “Tocar la batería ha sido un sueño para mí por mucho tiempo, lo que hizo que la amable consideración de la primera minestra sea más significativa”.

Además, el presidente asiático destacó que ambos compartieron “sentimientos sinceros a través de la música”, subrayando el valor simbólico del gesto en un contexto diplomático.

El pasado rockero de Takaichi

El encuentro también dejó al descubierto una faceta poco conocida a nivel internacional de la primera ministra. En contraposición a su perfil político conservador, Takaichi fue baterista en una banda de heavy metal durante su adolescencia.

Según contó la ministra, era conocida por llevar varios pares de baquetas a los conciertos de su banda, ya que solía romperlas con la intensidad de sus golpes.

Los funcionarios se reunieron en la Prefectura de Nara, el lugar de origen de Takaichi.