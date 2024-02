Roce entre Venezuela y Uruguay por la desaparición de una activista humanitaria

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió hoy duramente al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien había criticado a Caracas por la situación de la activista humanitaria Rocío San Miguel, de cuyo paradero no había noticias tres días después de que fuera detenida por agentes de inteligencia venezolanos.

“Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes; que alguien me niegue que es Lacalle Pou”, dijo Rodríguez esta tarde en la red social X.

Agregó que al mandatario “le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela”.

Lacalle Pou afirmó anoche que San Miguel es “otra persona detenida injustamente” en Venezuela y que este país “rompe los ojos que es una dictadura, que no hay elecciones libres”.

“El que no lo quiere decir, por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, añadió Lacalle Pou en declaraciones a periodistas en Melo, a 400 kilómetros al noreste de Montevideo, según el diario uruguayo El País.

El jefe del Estado uruguayo reaccionó así a la situación de San Miguel, detenida el viernes en el aeropuerto internacional de Caracas y de quien hoy, más de 72 horas después, se desconocía el paradero.

La captura de San Miguel fue confirmada ayer por el fiscal general, el oficialista Tarek Saab, quien dijo que existía una “orden de aprehensión” contra la activista por “estar presuntamente vinculada” a una “trama conspirativa y de intento de magnicidio”.

El presidente Nicolás Maduro afirmó el mes pasado que durante 2023 el gobierno desactivó cinco supuestos complots para derrocarlo y asesinarlo.

El fiscal no precisó dónde se hallaba detenida San Miguel y hasta esta tarde no lo sabían sus familiares ni sus abogados, afirmó uno de estos, Juan González Taguaruco.

La declaración de Saab “no nos dice qué órgano policial la detuvo ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esta investigación”, dijo el abogado a periodistas frente a El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Tampoco sabemos el sitio de reclusión; hemos visitado algunos centros de reclusión y en ninguno nos dan respuesta positiva; podemos definir que esta situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada”, agregó, según la agencia de noticias AFP.

González Taguaruco subrayó que “no hay manera de saber dónde está, no hay manera de apoyarla”, y agregó que “esto es el summum de la violación de los derechos fundamentales después del asesinato”.

San Miguel fue capturada el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un avión y estaba acompañada por su hija, dijeron diversas organizaciones y personalidades venezolanas, que pusieron en duda que existiese una orden de captura contra ella.

Abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares, San Miguel es además defensora de los derechos humanos y una de las analistas políticas más respetadas en Venezuela.

Crítica de los gobiernos de Maduro y del antecesor de este, Hugo Chávez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en 2012 medidas cautelares de protección a San Miguel y a su hija.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó el 1 de este mes a Venezuela a que cumpliera una antigua sentencia que le ordenó reparar a San Miguel y otras personas por haber sido despedidas de cargos públicos en 2004, en el contexto de represalias gubernamentales hacia los ciudadanos que firmaron para pedir un referendo revocatorio de Chávez.

Venezuela mantenía 261 opositores presos (entre ellos, 146 militares y 18 mujeres), según el último balance semanal de la ONG especializada Foro Penal, publicado el lunes pasado en redes sociales y medios venezolanos. (Télam)