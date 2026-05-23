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Por Pablo Silva. (Especial, desde Paris)

La edición 2026 del Abierto de Francia inicia su recorrido con la notoria ausencia de Carlos Alcaraz -padece una dolencia en su muñeca derecha la cual lo mantendrá afuera de Wimbledon– quien se consagró campeón en Paris en 2024 y 2025.

Con este panorama, todos apuntan hacia Jannik Sinner como el gran candidato para ganar la Copa de los Mosqueteros, torneo que hasta ahora no ha podido conseguir.

La agenda de este domingo ofrece varios platos importantes: se producirán los debuts de Alexander Zverev (2) ante el local, Benjamin Bonzi, y cerrará la jornada nocturna en el estadio Philippe Chatrier, el legendario Novak Djokovic (3) quien enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Pablo Silva, enviado especial de LOA.

Del lado de los sudamericano, también se producirán los debuts del carismático brasileño, Joao Fonseca versus el francés Luka Pavlovic.

En tanto, en la cancha 6, el argentino Marco Trungelliti tendrá su bautismo y chocará ante local Kyrian Jacquet.

Asimismo, la cancha 13 albergará los comienzos de tres argentinos: en primer turno, Thiago Tirante va ante el español, Pablo Llamas Ruiz (proveniente de la qualy). A continuación será el turno de uno de los platos fuertes del día: Tomy Etcheverri (23) enfrentará en un duelo vibrante al portugués, Nuno Borges.

Ya más tarde, en esa misma pista, cerrará el ciclo de tenistas argentinos la marplatense, Solana Sierra, que se medirá ante la británica, Emma Raducanu.