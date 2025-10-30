Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de 2025 y llamó a los mercados internacionales a respaldar financieramente a la Argentina.

“Ayer, desde Corea del Sur, hablé con el presidente Javier Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, escribió Bessent en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El funcionario norteamericano destacó además que “los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026”, en referencia a la necesidad de atraer inversiones y garantizar el acceso al crédito internacional para consolidar el programa económico del Gobierno argentino.

Bessent también subrayó el apoyo recibido por Milei entre los jóvenes y los sectores más vulnerables, a quienes definió como “el motor del cambio político en la Argentina”.

La conversación entre el secretario del Tesoro y el mandatario libertario se dio tras el resultado electoral que consolidó a La Libertad Avanza como primera fuerza nacional, ampliando su representación en el Congreso y reforzando el respaldo político al plan de reformas impulsado por el Ejecutivo.