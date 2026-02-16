Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La red social X sufrió una caída este lunes 16 de febrero y dejó sin servicio a miles de usuarios en distintas partes del mundo. Pasadas las 10 de la mañana en Argentina, comenzaron a multiplicarse los reportes sobre inconvenientes para acceder a la plataforma.

Según los datos publicados por el sitio especializado Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, la cantidad de notificaciones superó ampliamente el promedio habitual para esa franja horaria. La herramienta solo informa una incidencia cuando los reportes exceden el volumen típico, lo que confirma que se trató de una falla generalizada.

Muchos usuarios encontraron dificultades para actualizar el inicio, cargar el feed o publicar nuevos mensajes. En varios casos, apareció el mensaje: “los posts no se están cargando en este momento”, sin que la opción de reintentar resolviera el error.

Cuáles fueron los principales problemas reportados

De acuerdo con el relevamiento de las últimas 24 horas, los inconvenientes más señalados se distribuyeron de la siguiente manera:

47%: fallas en el feed o línea de tiempo.

43%: problemas de conexión con el servidor.

10%: errores al publicar contenido.

En algunos dispositivos, los usuarios lograron acceder a enlaces directos de publicaciones realizadas antes de la caída, pero no pudieron visualizar contenido nuevo ni interactuar con normalidad.

La interrupción afectó tanto a la versión web como a la aplicación móvil en sistemas iPhone y Android, entre otros dispositivos compatibles.

La caída impactó en varios países

Los reportes no se limitaron a Argentina. En Estados Unidos, más de 50.000 usuarios notificaron problemas durante el pico de la falla. En España, Italia, Francia y Colombia también se registraron miles de incidencias en pocas horas.

El mapa de Downdetector reflejó que la interrupción tuvo alcance internacional, aunque en algunas regiones el servicio continuó con intermitencias o se restableció parcialmente.

Además, se detectaron inconvenientes en Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que presentó fallas de funcionamiento en distintos territorios.

Qué pasó con X y qué dijo la empresa

Hasta el momento, la compañía propiedad de Elon Musk no emitió un comunicado oficial para explicar el origen del problema. Tampoco informó un plazo concreto para la normalización total del servicio.

La falta de información generó mayor incertidumbre entre los usuarios, que recurrieron a otras redes sociales para confirmar si la caída era general o se trataba de un inconveniente individual.

Cuándo se solucionará la caída de X

Al cierre de esta edición, X comenzó a restablecer el servicio de manera progresiva en algunas regiones, aunque persistieron reportes aislados de lentitud y errores en la carga del contenido.

En este tipo de interrupciones globales, la resolución suele depender de la detección y corrección de fallas en los servidores centrales. Sin un parte oficial, no se puede precisar un horario exacto de normalización total.

X, anteriormente conocida como Twitter, funciona como una de las plataformas de microblogging más utilizadas a nivel mundial. Permite publicar mensajes cortos y acceder a contenido en tiempo real desde múltiples dispositivos.

La caída masiva de este lunes volvió a poner en foco la dependencia global de las redes sociales y la rapidez con la que los usuarios detectan y reportan fallas en servicios digitales clave.