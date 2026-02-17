Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YouTube sufrió una caída masiva este martes 17 de febrero y dejó a miles de usuarios sin acceso a sus contenidos en distintas partes del mundo. La interrupción comenzó minutos antes de las 22 (hora de Buenos Aires) y generó una ola de reportes, quejas y, como ya es costumbre en internet, una catarata de memes en redes sociales.

Según datos del sitio especializado Downdetector, que monitorea fallas en servicios digitales, se registraron más de 10.000 reportes de usuarios que denunciaron problemas para reproducir videos, cargar la plataforma o directamente ingresar al sitio.

Durante la caída, los usuarios informaron distintos tipos de errores: Pantallas negras al intentar reproducir contenido, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde”, carga infinita tanto en la versión web como en la app y problemas de acceso a cuentas.

Las fallas no solo afectaron a YouTube, sino también a servicios vinculados como YouTube Music y YouTube TV, según reportes internacionales.

En contraste, otras plataformas de Google como Gmail, Google Drive y Google Maps no presentaron interrupciones durante el mismo período.

Hasta el momento, la empresa propietaria no brindó una explicación oficial pública sobre el origen técnico del problema.

Una caída global que impactó a miles

La interrupción fue reportada en múltiples regiones del mundo, lo que confirma que se trató de una caída a nivel global. En cuestión de minutos, las frases “Se cayó YouTube” y “YouTubedown” se volvieron tendencia, acompañada de capturas de pantalla de errores y mensajes de desconcierto de usuarios que pensaban que el problema era de su conexión a internet o de sus dispositivos.

El pico de reportes coincidió con el horario nocturno en Argentina y otros países de América Latina, uno de los momentos de mayor tráfico en la plataforma de videos.

Los memes tras la caída de YouTube

Como suele ocurrir cada vez que se cae una red social o servicio digital, los usuarios migraron rápidamente a otras plataformas para expresar su “desesperación” con humor.