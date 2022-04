Se inauguró un club para que hombres asistan y se masturben: "Pajas entre colegas"

La iniciativa ya existía en Estados Unidos. Según el diario ‘El País’, un hombre llamado Nacho G decidió llevarlo a la capital española y se mantiene teniendo un gran éxito. Para poder formar parte del club, se debe pagar una cuota mensual y cumplir con las reglas de comportamiento.

La cuota tiene un valor aproximado de 20 euros al mes, lo que corresponde a unos 2.475 pesos argentinos.

Para definir los precios y las normas que se aplicaron para el club ‘Pajas entre colegas’, el dueño recibió los consejos de Paul Rosenberg, el fundador de ‘Rain City Jacks’, el club de masturbación que se encuentra en Seattle, Estados Unidos.

Algunos de los lemas dentro del club y que deben ser cumplidas se resumen en frases cortas pero claras como: “No lips under the hips” o “nada de labios pasadas las caderas”, lo cual implica que no se permite el sexo oral y “Nothing goes inside anybody’s anything”, es decir, “nada va dentro de nada de nadie”, es decir, tampoco se permite el sexo anal o ningún tipo de penetración.

Sin embargo, el color de la pulsera que cada uno de los ingresantes utilice al entrar al club, permite conocer a los demás si desea ser tocado o no.