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Una interrupción global en los servicios de Meta generó este viernes una gran cantidad de reportes de usuarios afectados en distintas partes del mundo. Las fallas impactaron en WhatsApp Web, Facebook e Instagram, afectando tanto a usuarios particulares como a empresas que dependen de estas plataformas para comunicarse y operar.

Los inconvenientes comenzaron a registrarse durante las primeras horas de la jornada y rápidamente se replicaron en distintos países, convirtiéndose en tendencia en redes sociales y en plataformas de monitoreo de servicios digitales.

Fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram

Los problemas variaron según la plataforma, aunque el denominador común fue la imposibilidad de acceder o utilizar normalmente los servicios.

En Facebook, los usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión, actualizar el feed de noticias o interactuar con publicaciones. En algunos casos, la plataforma directamente no cargaba el contenido o mostraba información desactualizada.

Instagram también presentó fallas vinculadas a la carga de contenido, la visualización de historias y la publicación de nuevos posteos, lo que generó interrupciones en la actividad habitual de los usuarios.

Por su parte, WhatsApp Web registró inconvenientes de conexión y sincronización, lo que impidió el envío y recepción de mensajes en numerosos casos.

Empresas y usuarios, entre los más afectados

La interrupción no solo afectó el uso personal de las plataformas, sino también a miles de empresas, comercios y emprendedores que utilizan los servicios de Meta como principal canal de comunicación, ventas y atención al cliente.

En muchos casos, la caída implicó la pérdida temporal de contacto con clientes y proveedores, además de demoras en la gestión de consultas y operaciones comerciales.

En regiones como América Latina, donde WhatsApp se consolidó como una herramienta clave para la comunicación cotidiana y el comercio digital, el impacto de este tipo de fallas suele ser aún más significativo.

Meta aún no informó las causas

Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial explicando el origen de la interrupción ni brindó precisiones sobre el tiempo estimado para la normalización total de los servicios.

Mientras tanto, especialistas recomiendan que durante una caída de estas plataformas, no realizar cambios de contraseña ni iniciar procesos de recuperación de cuentas durante este tipo de incidentes, ya que suelen estar vinculados a fallas en la infraestructura de servidores y no a problemas de seguridad de los usuarios.