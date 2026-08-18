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Shakira informó que asumirá los esfuerzos necesarios para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, uno de los edificios dañados por el terremoto que azotó recientemente a Colombia. Además, junto con el filántropo estadounidense Howard Graham Buffett y la Fundación Pies Descalzos, promoverá la construcción de diez nuevos colegios en la región.

Como parte de la ayuda inmediata, Global Citizen y la productora de conciertos Live Nation aportarán un millón de dólares, repartidos en partes iguales, para reparar y reconstruir las escuelas destruidas por el terremoto.

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en el que detenemos su futuro”, afirmó Shakira durante su recorrida por las zonas afectadas. La cantante también solicitó la colaboración de los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, además del apoyo de empresas privadas y organizaciones civiles.

Acompañada por Buffett, Shakira visitó distintos sectores de Quibdó y recorrió el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el establecimiento educativo más grande del departamento. Allí se reunió con estudiantes, autoridades locales y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

La cantante advirtió que la situación del Chocó no debe quedar relegada una vez que finalice la atención inicial de la emergencia. En ese sentido, señaló que el departamento enfrenta una deuda histórica y reclamó medidas sostenidas para garantizar que los estudiantes puedan regresar a las aulas.

El terremoto, de magnitud 7,4, provocó una grave crisis en la región. Las autoridades contabilizan al menos 304 personas fallecidas, 4.147 heridas y 194 desaparecidas, además de miles de damnificados y numerosos edificios destruidos o con daños estructurales.