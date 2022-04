Si amas a tu perro, no le ofrezcas alimentos dulces o golosinas

Si un integrante de la familia es un perro, es bueno que conozcas las razones por las que no es recomendado invitarles de todo.

Si estás disfrutando de algo dulce y te rindes a la mirada de tu perrito. Sí, esa mirada compasiva con unos ojos expresivos, mientras se lame el bigote y te da la pata para que le des, y entonces tú lo haces. Hoy te damos razones para que ya no compartas tu comida con el perro, especialmente los dulces.

Los dulces y los perros no se llevan, ya que este tipo de alimentos su cuerpo no los procesa, pero el que no se manifieste de forma inmediata una señal del daño o alguna expresión de dolor, no significa que sean buenos para ellos.

De hecho, si le preguntas a cualquier veterinario si puedes darle dulces al perro te dirá tajantemente siempre que no lo hagas; pero hay personas que lo hacen en pequeñas cantidades de vez en cuando, y aunque no lo creas eso también les genera un daño en su salud.

Todo aquello que sea hecho con azúcar refinada, confitería, chocolate o dulces hechos a base de té o café son muy dañinos, especialmente estos últimos que tienen teobromina y altera su sistema nervioso y circulatorio.

Los perros no pueden comer dulces y azucares porque su sistema digestivo es diferente, no cuenta con las enzimas necesarias para su digestión y sus intestinos son más cortos, esto se traduce en que ellos no pueden metabolizar los azúcares de forma rápida entonces se acumula el azúcar en su cuerpo y el altera la sangre y el sistema circulatorio provocando que el perro tenga un exceso de energía.

Provoca

Obesidad, sobrepeso y diabetes

Daño en los dientes

Pancreatitis por el exceso de azúcar que el páncreas tiene que eliminar mediante el metabolismo.

Alteración del sistema nervioso

Y en una gran cantidad puede generar envenenamiento y la muerte de la mascota