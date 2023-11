Sánchez viajará el jueves a Israel y Palestina para reunirse con Netanyahu y Abbas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este jueves con el primer ministro belga, Alexander de Croo, a Israel y Palestina para abordar el actual conflicto en la Franja de Gaza tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre, así como la situación humanitaria en el enclave.

Durante su visita, Sánchez tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog, así como con el presidente palestino, Mahmud Abbas, informó hoy el Gobierno español en un comunicado.

Las conversaciones se centrarán en "la protección de todos los civiles, la liberación incondicional e inmediata de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y el respeto del Derecho Internacional Humanitario", añadió el texto.

Además, tratarán sobre la búsqueda de "una solución política duradera para la región, basada en dos Estados, Israel y Palestina, que coexistan en paz y seguridad".

Este será el primer viaje internacional de Sánchez tras su investidura de la semana pasada que le garantizó un nuevo mandato.

Sánchez viajará acompañado por el primer ministro belga, dado que España ocupará hasta el 31 de diciembre la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) y Bélgica será el país que le suceda a partir del 1 de enero.

De Croo confirmó el viaje conjunto en un mensaje en la red social X (ex Twitter).

"Queremos contribuir activamente a la desescalada y a una potencial solución desde la Unión Europea", escribió el primer ministro belga, que aclaró que mantendrán conversaciones tanto sobre la situación política como la humanitaria, informó la agencia de noticias Europa Press.

El presidente del Gobierno español condenó desde el primer momento el ataque perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas, y reclamó la liberación incondicional de los casi 240 rehenes que tomó el grupo islamista, entre los que se cuenta una veintena de argentinos.

Asimismo, Sánchez respaldó el derecho de Israel a defenderse, siempre dentro de los límites que fija el derecho internacional humanitario, pero comenzó a mostrarse más crítico a partir de la respuesta militar israelí de constantes bombardeos y ataques terrestres en Gaza, a medida que se elevaba el número de muertos civiles.

Esa cifra, hasta ahora, es de más de 13.000 fallecidos, de los que 5.500 son niños y 4.800 mujeres, según informó el Gobierno de Hamas, que domina el enclave palestino, donde vivían alrededor de 2.4 millones de personas.

Durante el debate de investidura, Sánchez no dudó en tildarla de "desproporcionada", de criticar la "matanza indiscriminada" de civiles y denunciar que Israel no estaba cumpliendo con el derecho internacional.

Asimismo, reclamó un alto el fuego inmediato para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que sufre la falta de alimentos, medicamentos y combustible.

Por otra parte, se comprometió a trabajar durante esta legislatura por el reconocimiento del Estado palestino tanto por España como a nivel europeo, argumentando una vez más que esta es la única vía para resolver el conflicto y para garantizar la seguridad de Israel.

El presidente del Gobierno también propuso la celebración de una conferencia internacional de paz, para lo que ya tiene el respaldo de sus socios de la UE y también de algunos países árabes, y cuyo objetivo principal es el reconocimiento del Estado palestino.

Sánchez habló con el presidente palestino, que gobierna en Cisjordania, en los días posteriores al ataque de Hamas y la posterior ofensiva de Israel en Gaza, mientras que la llamada telefónica con Netanyahu se produjo el 22 de octubre. (Télam)