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El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, previsto para este miércoles desde las 21:30 en Bogotá, quedó suspendido luego de los terremotos registrados el lunes en Colombia. La decisión fue comunicada por la CONMEBOL, que todavía no estableció una nueva fecha para el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo debía disputarse en el estadio El Campín de Bogotá. A través de sus redes sociales, el organismo rector del fútbol sudamericano informó que “Independiente Santa Fe vs. River Plate fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano”.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la reprogramación. Una de las posibilidades es que la serie se traslade una semana, debido a que el compromiso de vuelta está previsto para el miércoles 19 de agosto, desde las 21:30, en el estadio Monumental.

De concretarse esa modificación, el primer cruce entre ambos equipos se jugaría el miércoles 19, mientras que la revancha quedaría para el miércoles 26 de agosto, cuando se conocería al conjunto clasificado a los cuartos de final.

La medida también alcanzó al encuentro entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondiente a la Copa Libertadores. En ese caso, la CONMEBOL explicó que la decisión responde a “esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos”.

“Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, concluyó el comunicado oficial.

Los edificios destrozados.

Terremoto en Colombia: al menos 111 muertos y alerta roja hospitalaria

Al menos 111 personas murieron y unas 380 resultaron heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes y provocó daños en distintos departamentos del país.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno declaró el estado de “desastre nacional” con el objetivo de acelerar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó la cifra oficial de víctimas y daños, que incluye 1.575 viviendas afectadas.

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