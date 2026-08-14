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La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes ascendió a 287, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En tanto, el presidente Abelardo de la Espriella planteó un “Plan Marshall” para asistir al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del movimiento telúrico.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo De la Espriella a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional, reportó la cadena CNN.

El “Plan Marshall” fue un millonario programa impulsado por Estados Unidos para asistir a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

Colombia enfrenta una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes.

De acuerdo con el último reporte de la UNGRD, elaborado con datos de las autoridades hasta las 9:00, hora local (11:00 de Argentina), además de los 287 fallecidos se contabilizaron 3.975 personas heridas, unas 378 desaparecidas, 354 rescatadas y 102.105 afectadas.

En total, son 15 los departamentos damnificados y 437 los municipios alcanzados por el terremoto, según el organismo. Por su parte, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Une estimó que todavía permanecen desaparecidas 4.253 personas, mientras que 1.119 ya fueron localizadas.

Por su parte, David Santiago Tamayo Roldán, director de la UNGRD, informó que los equipos de rescate continúan trabajando con el apoyo de grupos internacionales especializados. El funcionario reconoció que, debido al tiempo transcurrido desde el sismo, las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen, aunque aseguró que las tareas de búsqueda continuarán.

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