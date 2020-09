The Walking Dead llega a su final en 2022 con el lanzamiento de su temporada 11

La undécima temporada de The Walking Dead será la última de la exitosa serie de zombies estadounidense. Así lo anunció la cadena AMC Networks, que prevé el lanzamiento de esta última entrega de 24 episodios a finales de 2021.

La pandemia de covid-19 retrasó el rodaje de la serie, por lo cual todavía restan filmar 6 episodios de la décima temporada, que estarán disponibles a comienzos del año que viene.

La historia de horror post-apocalíptico, basado en la serie de cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, llega su final luego de más de 146 episodios y una buena recepción por parte de la crítica.

The Walking Dead's final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021.

Sin embargo, no todo está perdido para los fans de esta serie, ya que se están preparando algunos spin off que continuarán la historia de algunos míticos personajes de la saga.

Luego del éxito de la serie Fear The Walking Dead, que ya va por su sexta temporada y la gran expectativa que existe con The Walking Dead: World Beyond, que será lanzada en octubre, se prevé una nueva serie para la franquicia.

No se conocen muchos detalles, pero la trama del nuevo producto giraría en torno a la vida de los personajes Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride). Además, se conoce que están trabajando en la creación de este spin off, Ángela Kang y Scott Gimple, quienes estuvieron a cargo de parte del guión en la serie original.

Por otro lado, Gimple está trabajando en otra serie que se llamará Tales Of The Walking Dead, que contará micro historias del universo zombie, donde aparecerán nuevos personajes y también los originales de la saga.

También, es conocido que la cadena AMC en conjunto con Universal Pictures, están trabajando en una película basada en la vida del personaje Rick Grames, protagonista principal de la serie, interpretado por Andrew Lincoln