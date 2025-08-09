Tragedia en Brasil: 11 muertos y más de 40 heridos tras choque entre un camión y un micro Según la Agencia estatal Brasil, 8 personas sufrieron lesiones leves, 26 presentan estado moderado y 12, incluido el conductor del camión, se encuentran graves.

Al menos 11 personas perdieron la vida y otras 46 resultaron heridas tras el choque entre un camión y un autobús de pasajeros en una ruta del estado de Mato Grosso (centro-oeste), según informó este sábado el Departamento de Bomberos de Brasil.

De acuerdo con la Agencia estatal Brasil, 8 de los heridos sufrieron lesiones leves, 26 permanecen con cuadros moderados y 12 se encuentran en condiciones graves, entre ellos el conductor del camión. La Policía Civil de Mato Grosso investiga las causas del accidente.

El siniestro tuvo lugar durante la noche del viernes, cerca del municipio de Lucas do Rio Verde, ubicado a aproximadamente 360 kilómetros de la capital del estado.

El autobús de la empresa Rio Novo viajaba desde Cuiabá hacia Sinop, uno de los polos del agronegocio brasileño. Medios locales señalan que la carretera BR-163, una de las principales del país, registra un historial frecuente de accidentes graves.

