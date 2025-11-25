Tragedia en Brasil: operario murió aplastado por una grúa durante la instalación de un árbol de Navidad El terrible suceso ocurrió en la plaza Largo São Sebastião, en Manaos. El fallecido, identificado como Antônio Paulo Rodrigues de Souza, murió casi en el acto, mientras que otro trabajador resultó herido.

Un hombre de 40 años murió tras el vuelco de una grúa que se utilizaba para instalar un árbol de Navidad gigante en la plaza Largo São Sebastião, en Manaos, Brasil. La víctima falleció casi en el acto, mientras que otro trabajador resultó herido.

El fallecido fue identificado como Antônio Paulo Rodrigues de Souza, un soldador que quedó atrapado bajo la estructura.

Por su parte, Henes Libório Ramos, de 47 años, sufrió una fractura en una pierna y permanece internado, aunque estable y fuera de peligro.

Según las investigaciones policiales, el accidente se produjo principalmente por una sobrecarga o una distribución incorrecta del peso del árbol.

Además, se considera que la ausencia del Limitador de Carga, un dispositivo que advierte cuando se excede la capacidad máxima, fue determinante para que no se evitara el trágico incidente.

El operador de la grúa, Antônio Benjamin, logró saltar de la cabina momentos antes del colapso, pero la policía lo detuvo de forma temporal para tomarle declaración. Por el momento, no se le imputan cargos por el suceso.