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El movimiento telúrico ocurrió el sábado a las 21:24 (hora local) y tuvo su epicentro a dos kilómetros de la ciudad de Sicaya, en la provincia de Huancayo. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno alcanzó una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que incrementó significativamente su impacto en la superficie.

Las consecuencias fueron especialmente graves en localidades de la provincia de Chupaca, donde varias viviendas construidas con adobe y quincha colapsaron tras el temblor. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales hay personas de 18, 68, 72 y 73 años.

Viviendas destruidas y daños en un templo histórico

Además de las pérdidas humanas, el sismo provocó importantes daños materiales. Unas 300 personas resultaron afectadas por el derrumbe o deterioro de sus viviendas.

Entre las estructuras comprometidas se encuentra la iglesia Santiago León de Chongos Bajo, un templo construido en el siglo XVI que sufrió grietas de consideración y daños en su torre principal, generando preocupación por el estado de conservación de uno de los patrimonios históricos más importantes de la zona.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que, tras el evento principal, se registraron al menos 12 réplicas, algunas de ellas de hasta 3,7 grados de magnitud, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta las tareas de evaluación de daños.

Amplio operativo de emergencia

El Ministerio del Interior desplegó un importante operativo para asistir a las comunidades afectadas y acelerar la remoción de escombros. Más de 250 efectivos de distintas unidades especializadas, entre ellas rescate, emergencia, policía canina y sanidad, fueron enviados a la región.

También trabajan en el lugar diez dotaciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, mientras que equipos médicos continúan atendiendo a los heridos. Según el Ministerio de Salud, la mayoría de los afectados recibió el alta médica y solo seis personas permanecen internadas.

Como parte de la respuesta oficial, el Gobierno dispuso el traslado de un hospital de campaña y de un puesto médico avanzado a Junín para reforzar la atención sanitaria. En paralelo, el ministro de Defensa se trasladó a la zona para coordinar las acciones de asistencia y avanzar en la posible declaración de emergencia.

Las autoridades continúan evaluando los daños y advirtieron que las réplicas podrían persistir durante las próximas horas.