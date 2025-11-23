Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El trágico accidente ocurrió este sábado por la tarde cuando un grupo de turistas viajaba desde la ciudad de Uruapan hacia Tlalpujahua, conocida por su Feria de las Esferas. El colectivo volcó en el kilómetro 23 de la ruta que conecta Morelia con Pátzcuaro, provocando la muerte inmediata de siete pasajeros y dejando a 20 heridos.

Autoridades confirman víctimas y heridos

La fiscalía del estado de Michoacán confirmó que la brutalidad del accidente provocó la muerte de siete personas. Se espera que en las próximas horas se identifique a las víctimas, incluido el conductor, a fin de notificar oficialmente a sus familias.

Tras el vuelco, se activó un operativo de emergencia para trasladar a los heridos a distintos hospitales de Morelia, capital del estado. De las 20 personas afectadas, seis permanecen en situación crítica.

Personal de Protección Civil y CRUM trabaja en el rescate y traslado de los heridos tras el vuelco del autobús en Michoacán.

Investigación en curso

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó el accidente como “grave y lamentable” y aseguró que las víctimas fueron atendidas de inmediato. Asimismo, señaló que se investigan las causas del vuelco, sin descartar ni confirmar hasta el momento exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones de la carretera.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que personal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al lugar para apoyar en las labores de rescate y traslado de los heridos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) desplegó personal especializado que realizó el levantamiento de cuerpos, recolección de pruebas mecánicas, revisión de la bitácora de viaje del conductor y verificación del estado del vehículo.

Vista del kilómetro 23 de la carretera Morelia–Pátzcuaro, donde volcó un colectivo que dejó siete muertos y 20 heridos.

Cierre temporal de la carretera y apoyo a las víctimas

Debido a la magnitud del accidente, la carretera Morelia–Pátzcuaro permaneció cerrada durante varias horas, permitiendo el trabajo de los rescatistas y la retirada de la unidad.

Se espera que la empresa responsable del colectivo emita un comunicado oficial con información sobre posibles apoyos o compensaciones para los familiares de las víctimas y los heridos.