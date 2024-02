Tras 30 años en la clandestinidad, detienen en Berlín a integrante de banda de extrema izquierda

La Justicia alemana anunció hoy la detención de una integrante de la Fracción del Ejército Rojo (RAF, por sus siglas en alemán), un grupo de extrema izquierda que sacudió el país con asesinatos, secuestros y atentados con explosivos entre 1970 y 1990, que se encontraba en la clandestinidad desde hace más de 30 años.

Daniela Klette, de 65 años, vivía en el barrio de Kreuzberg, en Berlín, bajo una identidad falsa, informaron las autoridades.

La mujer, sobre la que pesaban seis órdenes de captura, no ofreció resistencia durante su detención, dijo el presidente de la Policía del estado federado de Baja Sajonia, Friedo de Vries.

En su departamento se encontraron dos cargadores y cartuchos de pistola, informó la agencia dpa.

Poco después, los investigadores detuvieron a otra persona, un hombre del "segmento de edad buscado", precisó De Vries en alusión a otros dos ex miembros de la RAF que también eran buscados. El funcionario policial dijo que aún se trabaja para esclarecer su identidad.

La detención de Klette fue celebrada la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser: "Esta exitosa persecución es el resultado de décadas de incansable trabajo de investigación. El Estado de derecho ha demostrado su perseverancia y resistencia. Nadie debe sentirse seguro en la clandestinidad".

Los crímenes de la RAF "aún hoy no tienen parangón en cuanto a los peligros del extremismo de izquierdas y el terrorismo de izquierdas en la República Federal de Alemania", sostuvo Faeser

De acuerdo con el relato de un vecino, Klette se hacía llamar Claudia y para ganar dinero daba clases particulares de matemáticas.

Las autoridades alemanas llevaban décadas buscando a los últimos tres miembros de la RAF, la citada Klette, así como a Burkhard Garweg, de 55 años, y a Ernst-Volker Staub, de 69, prófugos desde la década de 1990 y que cometieron doce robos en Alemania entre 1999 y 2016. Los tres son acusados de intento de asesinato y robos graves entre 1999 y 2016.

La Fiscalía parte de la base de que los robos no tuvieron motivación política y que delinquieron para obtener dinero.

Los tres son considerados parte de la tercera generación de la RAF, que está acusada de los asesinatos del entonces director general del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, y del presidente del fondo privatizador de empresas de la extinta Alemania socialista, Detlev Karsten Rohwedder, entre otros.

Los integrantes de la RAF mataron a 34 personas entre 1970 y principios de los 90, incluidas personalidades de la vida empresarial y política alemana. Nueve asesinatos aún no han podido ser resueltos.

La RAF se conoció primero como grupo Baader-Meinhof, por los nombres de sus líderes, Andreas Baader y Ulrike Meinhof.

Un sector de los estudiantes que se manifestaban en las calles contra la sociedad de consumo y lo que consideraban un Estado represor se radicalizó tras la muerte del estudiante Benno Ohnesorg en una manifestación en junio de 1967 en Berlín y el atentado al dirigente estudiantil Rudi Dutschke en abril de 1968.

La RAF se consideraba una "vanguardia revolucionaria" de la lucha de clases y parte de la revolución mundial contra el imperialismo y el capitalismo.

Tomó el nombre del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Afirmaba ser una "guerrilla urbana" y se comparaba con los movimientos de liberación en el Tercer Mundo. (Télam)