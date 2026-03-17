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La Selección argentina recibirá a Guatemala durante la fecha FIFA de marzo, tras confirmarse la cancelación de la Finalissima ante España. El partido se disputará el 31 de marzo, con estadio aún sin definir.

De este modo, los campeones del mundo se despedirán con un amistoso frente a su público antes del inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La noticia fue anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante un posteo en sus redes sociales: “¡Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”.

Originalmente, la Selección tenía previsto medirse con España en la Finalissima, torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa.

No obstante, el encuentro se suspendió por la guerra en Medio Oriente, ya que estaba programado en el Estadio Icónico de Lusail de Qatar, lo que obligó a organizar de manera urgente el amistoso frente a Guatemala.

La Real Federación Española de Fútbol propuso trasladar el partido a Madrid o Italia, pero la AFA rechazó ambas opciones y finalmente no se concretó ninguna.