Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto, tres internos protagonizaron una espectacular fuga desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile. Entre los prófugos se encuentran dos peligrosos delincuentes condenados a presidio perpetuo calificado por el homicidio de un carabinero y de una fotógrafa.

¿Quiénes son los tres presos fugados de la cárcel de Valparaíso?

Los internos que lograron escapar fueron identificados como:

Juan Israel González Quezada (27 años): condenado como autor del homicidio del carabinero David Florido Cisternas , asesinado en junio de 2022 en Pedro Aguirre Cerda. Por este crimen cumplía presidio perpetuo calificado que en Chile exige 40 años de cárcel efectiva.

condenado como autor del homicidio del carabinero , asesinado en junio de 2022 en Pedro Aguirre Cerda. Por este crimen cumplía que en Chile exige 40 años de cárcel efectiva. Jairo Adonis González Miranda (25 años): condenado a la misma pena de 40 años de cárcel, por robo con homicidio tras el asesinato de la fotógrafa y periodista Albertina Martínez Burgos (38 años) en 2019. La mujer trabajaba en el área de iluminación de Mega cuando fue atacada en su departamento.

condenado a la misma pena de 40 años de cárcel, por tras el asesinato de la fotógrafa y periodista en 2019. La mujer trabajaba en el área de iluminación de Mega cuando fue atacada en su departamento. Claudio Alexander Fornes Vicuña (34 años): imputado por robo con homicidio y condenado a 3 años y un día por tráfico ilícito de drogas.

Así fue la fuga de los reos en Valparaíso

Según informó Gendarmería, el escape se produjo cerca de las 02:35 horas, mientras la población penal estaba en encierro. Los internos cortaron los barrotes de sus celdas y llegaron hasta el cuarto piso del penal, donde aprovecharon la ayuda externa para huir.

Personas desde el exterior lanzaron un cable de acero sujeto a un vehículo Hyundai Accent robado. Los reclusos utilizaron la cuerda de acero como una especie de “tirolesa artesanal” para escapar sin tocar el suelo.

En las inmediaciones de la cárcel, Carabineros encontró un vehículo con miguelitos y restos del cable utilizado en la fuga.

También se supo que hubo un cuarto preso que pretendía escapar, “por de coordinación o falta de osadía”, se quedó dentro de la celda.

Operativo policial y reacción de Gendarmería

Tras el escape, Gendarmería activó de inmediato los protocolos de seguridad, notificó al Ministerio Público y coordinó con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) la búsqueda de los fugitivos.

La institución penitenciaria confirmó además que se instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades internas y determinar cómo los reos lograron vulnerar la seguridad.

Críticas a la seguridad penitenciaria

El caso ocurre en medio de cuestionamientos a Gendarmería por recientes irregularidades en la gestión penitenciaria. El director (s) Rubén Pérez Riquelme señaló que los tres fugados pertenecían al módulo 105, uno de los sectores de mayor peligrosidad, y calificó a los internos como “sujetos de alto compromiso delictual”.

De momento, se mantiene un intenso operativo para recapturar a los tres delincuentes fugados desde la cárcel de Valparaíso.