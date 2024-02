Tribunal ruso libra una orden de arresto contra el vocero de Meta en el país

(Actualiza información)

Un tribunal de Moscú libró una orden de arresto contra el vocero del gigante estadounidense Meta, Andy Stone, quien fue acusado de "promover actividades terroristas e incitar a actividades terroristas y extremistas", informó hoy la agencia de noticias rusa Interfax.

Anteriormente, el Comité de Investigación ruso había abierto una investigación contra Stone y otros empleados de Meta, que controla, entre otras redes sociales, Facebook e Instagram, acusándolos de ser corresponsables de incitar a actos de violencia contra ciudadanos rusos.

Stone, en particular, fue acusado, según el propio comité de investigación, de haber "declarado en las redes sociales que Meta había suspendido la prohibición de los llamamientos a la violencia contra los soldados rusos en sus plataformas como forma de expresión política", consignó esta tarde la agencia ANSA.

Las autoridades rusas habían agregado hoy a la lista de delincuentes y "terroristas" a Stone.

En Rusia, Meta está catalogada como una organización "extremista", según datos del Servicio Federal de Vigilancia Financiera de la Federación ruso, conocido como "Rosfinmonitoring", servicio creado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2001.

El Rosfinmonitoring recopila información sobre transacciones financieras de personas o empresas con el objetivo de combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Las personas y organizaciones incluidas en esta lista tienen prohibido comunicarse con los medios de comunicación, publicar información en línea, organizar actos públicos, participar en elecciones y utilizar cualquier servicio financiero que no esté relacionado con el pago de impuestos, salarios y daños y perjuicios.

En noviembre de 2023, un tribunal de Moscú autorizó el arresto de Stone por promover el terrorismo y lo incluyó en la lista de personas buscadas por violar el Código Penal, informó la agencia AFP.

Las autoridades no precisaron las acusaciones contra el director de comunicación de Meta, casa matriz de Facebook y de WhatsApp.

Según el tribunal, a Stone se le imputa la promoción de actividades terroristas en virtud del artículo 205.1 del Código Penal ruso, informó la agencia Sputnik.

Las penas previstas en este artículo incluyen hasta la cadena perpetua.

En marzo de 2022, Meta levantó provisionalmente en las redes sociales Facebook e Instagram la prohibición de instar al uso de la violencia contra los militares rusos por su operación militar en Ucrania.

El 21 de marzo del mismo año, el Tribunal del distrito Tverskoi de Moscú prohibió Meta Platforms Inc., Instagram y Facebook en Rusia por actividades extremistas.

El servicio de mensajería WhatsApp quedó al margen de la prohibición.

Pero, en octubre, Rusia etiquetó a Meta como una organización "terrorista y extremista", lo que abrió la posibilidad de emprender procesos penales contra sus usuarios en el país.

Facebook e Instagram están bloqueados en Rusia desde el inicio de la guerra con Ucrania, que empezó el 24 de febrero de 2022 con una invasión rusa.

Lo mismo sucede con la red social X y numerosos portales críticos con el Kremlin, pero su utilización es posible usando una red privada virtual (VPN).

Antes de su prohibición, millones de rusos usaban las aplicaciones de Meta, sobre todo Instagram.

En abril de 2022, Rusia prohibió la entrada al país de Mark Zuckerberg, el fundador y consejero delegado de Meta.

Los conflictos entre el Kremlin y Meta continuaron en agosto del año pasado, cuando la empresa de tecnología estadounidense denunció que Rusia contrató una "granja de trolls" para dirigir una campaña de desinformación, con el objetivo de "dar la impresión de que la invasión de Ucrania contaba con apoyo popular".

Un mes después, la empresa matriz de Facebook e Instagram anunció haber desmantelado cerca de 1.700 cuentas, más 700 páginas, dos grupos de Facebook y 29 cuentas de Instagram dirigidas desde Rusia y China con "desinformación" sobre la guerra en Ucrania para influir en las próximas elecciones estadounidenses. (Télam)