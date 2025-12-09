Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Donald Trump evitó una y otra vez referirse a una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, aunque insistió en que “los días de (Nicolás) Maduro” como presidente “están contados”.

“No comento eso. No diría nada en ese sentido”, respondió repetidamente ante las preguntas insistentes de la periodista de Político, Dasha Burns , respecto de una posible incursión de tropas estadounidenses. En cambio, el mandatario concentró sus críticas en el régimen del sucesor de Hugo Chávez: “Lo que sí puedo decir es que nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, capos, a instituciones psiquiátricas… personas en instituciones psiquiátricas”.

“Los envió a nuestro país, donde tenemos un… donde tuvimos un presidente muy estúpido. Ya lo sabes. Biden (su antecesor) tiene un coeficiente intelectual bajo, especialmente hoy en día. O sea, tenía un coeficiente intelectual bajo hace 30 años, pero ahora lo tiene aún más bajo”, señaló.

Agregó que lo que Maduro “le hizo” a Estados Unidos “no es bueno” y mencionó al “Tren de Aragua, una de las pandillas más crueles del mundo”. Y agregó: “Envió a mucha gente. También envió mucha droga. Así que veremos cómo se resuelve todo. Pero no puedo… uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano reciba un buen trato. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado”.

Trump también remarcó que tiene amigos venezolanos y elogió a quienes residen en su país: “Fueron maravillosos conmigo. Votaron por mí con un 94%, más o menos. Es increíble. Son gente increíble. Maduro los trató fatal. Quiero ver gente que contribuya. No quiero ver a Somalia”. Luego viró hacia otro punto: “No quiero ver a una mujer que, ya sabes, se casa con su hermano para entrar y luego se convierte en congresista y no hace más que quejarse. Solo se queja, se queja, se queja, y aun así su país es un desastre”.

“Ya sabes, es uno de los peores del mundo. Que regrese y arregle su propio país. Empecé a quejarme de Somalia mucho antes del escándalo. Eh, las… las horribles… las cosas horribles que le están haciendo a Minnesota, es increíble. Allí también tienen un gobernador incompetente”, criticó.

Leé más notas de La Opinión Austral