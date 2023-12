Ucrania aseguró que capacidad industrial para fabricar sus propias armas para enfrentar a Rusia

Las autoridades de Ucrania aseguraron hoy que disponen de la capacidad industrial necesaria para responder a las demandas de armamento que vayan surgiendo a medida que avanza la guerra con Rusia, en caso de que finalmente no llegue el paquete de ayuda de Estados Unidos que se está debatiendo en el Congreso de aquel país.

"Confío en que, al ritmo actual de desarrollo, la industria de defensa ucraniana pueda convertirse en una de las diez industrias de defensa más productivas y potentes del mundo", escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, en la red social X (ex Twitter).

"Este es nuestro verdadero potencial y Ucrania puede convertirse sin duda en un contribuyente a la seguridad mundial, así como en uno de los miembros más poderosos de la OTAN. Estamos trabajando para alcanzar este objetivo", continúo.

Además, Zelenski destacó durante un acto con productores públicos y privados de la industria armamentística y de defensa que Ucrania logró en el último año triplicar su producción local de armamento.

"Debemos hacer que nuestro Estado sea tan fuerte y eficaz que Rusia sienta que habrá una respuesta a cada uno de sus golpes. Sólo es posible cumplir esta tarea sobre la base de una producción suficiente de armas", indicó, según informó Ukrinform.

"Sólo este año, gracias a todos los que trabajan en el sector de defensa, fue posible fabricar tres veces más armas y equipos que el año pasado", subrayó, al tiempo que ha explicado que se han logrado buenos avances en la producción de municiones para drones, artillería, e incluso en la fabricación de misiles.

Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, afirmó que el complejo industrial de defensa tanto público como privado ha estado trabajando a máximo rendimiento desde el inicio de la invasión, fruto de lo cual se han alcanzado importantes "logros", según recogió la agencia de noticias Europa Press.

"No nos estamos quedando atrás. Las armas que tenemos sorprenderán al mundo", enfatizó Danilov, si bien confía en que finalmente el Congreso de Estados Unidos apruebe el nuevo paquete de ayuda económica y militar, en una entrevista para la emisora estadounidense Voice of America.

Asimismo, señaló que la producción de armamento por parte de la industria ucraniana cuenta con colaboración internacional.

"Este país no está solo (…) ya está en marcha la producción conjunta de aquellos suministros y componentes necesarios para lograr la victoria en el frente", remarcó.

En ese sentido, destacó que una de las ventajas con las que parte el Ejército ucraniano es su capacidad para poner en práctica todo este nuevo arsenal "directamente" en situaciones de combate real.

"Nuestro Ejército evalúa clara y rápidamente una u otra arma. Contamos con experiencia de alta calidad en estos asuntos", dijo Danilov.

El Congreso de Estados Unidos se encuentra en pleno debate sobre el último paquete de ayuda militar a Ucrania anunciado por la Casa Blanca. (Télam)