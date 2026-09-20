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OFENSIVA AÉREA SOBRE RUSIA

Ucrania ataca Moscú con cientos de drones durante las elecciones parlamentarias rusas

Moscú denunció que más de 1.600 drones fueron derribados o interceptados desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia la capital. Hubo dos muertos y daños en una refinería de la capital.

Por La Opinión Austral

20 de septiembre 2026   ·   10:10 hs.
Ucrania ataca Moscú con cientos de drones durante las elecciones parlamentarias rusas
Columnas de humo se elevan de los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo tras lo que las autoridades describen como un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS)

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Ucrania lanzó una masiva ofensiva con drones contra territorio ruso durante la madrugada del domingo, con cientos de aparatos dirigidos hacia Moscú, en coincidencia con el último día de las elecciones parlamentarias. 

Las autoridades rusas informaron que más de 1.600 drones fueron derribados o interceptados desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia la capital.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el episodio como el mayor ataque con drones registrado contra la ciudad. Una instalación de la refinería de petróleo de Moscú resultó dañada y también se registró el impacto de un aparato en un edificio residencial.

En la región de Moscú, dos personas murieron y otras resultaron heridas, según informó el gobernador Andrei Vorobiov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que la ofensiva incluyó drones y misiles de fabricación nacional y que los objetivos estuvieron vinculados con instalaciones petroleras y logísticas.

Desde Kiev sostienen que los ataques contra infraestructura energética buscan afectar los recursos que sostienen el esfuerzo bélico ruso. Ucrania no realizó hasta el momento una confirmación oficial detallada sobre la operación.

El ataque coincidió con la tercera y última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, desarrolladas entre el 18 y el 20 de septiembre. Moscú acusó a Kiev de intentar afectar el proceso electoral, aunque Sobianin aseguró que el objetivo no fue alcanzado.

Los comicios también se realizaron en territorios ucranianos ocupados por Rusia, una medida que Kiev considera ilegal.

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