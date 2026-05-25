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Un sismo de magnitud 6,9 se registró durante la tarde de este lunes 25 de mayo en la zona norte de Chile, específicamente en la región de Antofagasta.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 17:52 y tuvo su epicentro 20 km al noreste de Calama.

El organismo también detalló que el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 114 km kilómetros.

De acuerdo con medios locales, el fenómeno se percibió desde las regiones de Arica hasta Coquimbo.