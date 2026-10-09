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Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, con epicentro en la provincia de Herrera, cerca de la costa del océano Pacífico. Tras el sismo, los organismos de monitoreo emitieron alertas por la posibilidad de olas de tsunami para zonas costeras de 10 países y Hawái, mientras las autoridades panameñas comenzaron a evaluar los daños y dispusieron medidas preventivas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se produjo a las 12:56, hora local (17:56 GMT), a una profundidad de 12,6 kilómetros. El epicentro se localizó en La Pitaloza, provincia de Herrera, en el sur del país centroamericano.

La magnitud del terremoto fue revisada en varias oportunidades. Inicialmente, el organismo estadounidense informó que había alcanzado 8,0, luego ajustó el registro a 7,6 y finalmente lo estableció en 7,7.

El terremoto en Panamá tuvo su epicentro a una profundidad de 10 kilómetros.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó a través de la red social X que solicitó a la ministra de Gobierno y a los organismos públicos reportes sobre las consecuencias del sismo. Además, pidió mantener la calma y evitar la difusión de mensajes que puedan generar alarma o desorden.

ubo graves daños en la Parroquia San Juan Bautista de Penonomé. (Foto: X/PanamaNews)

Alerta de tsunami en Panamá y otros países de América

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de que se registraran olas peligrosas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las primeras tres horas posteriores al terremoto. Hawái también recibió una advertencia.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile emitió una alerta ante la posibilidad de tsunami, en el marco del seguimiento de los efectos que el movimiento sísmico podría generar en el océano Pacífico.

Las advertencias se produjeron luego de un terremoto de gran magnitud y poca profundidad, dos factores que pueden favorecer la generación de tsunamis cuando existe un desplazamiento del fondo marino. Sin embargo, la emisión de una alerta no significa necesariamente que se produzcan olas de gran tamaño en todas las zonas señaladas.

Réplicas, evaluación de daños y suspensión de actividades

Según informó la agencia AFP, después del terremoto se registraron alrededor de 15 réplicas importantes. Las autoridades comenzaron a evaluar daños, especialmente en las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, además de otras áreas del país.

El sismo también se sintió en la Ciudad de Panamá y en San José, la capital de Costa Rica, según testimonios recogidos por la agencia Reuters. En la capital panameña, numerosas personas evacuaron edificios y salieron a las calles como medida de precaución.

Así quedó destruida una ruta en Veraguas, Panamá, por el terremoto. (Foto: La Prensa Panamá)

Entre las primeras decisiones adoptadas, el Ministerio de Educación de Panamá ordenó suspender las clases del turno vespertino. Además, se informó sobre el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen y la interrupción preventiva de las dos líneas del metro de la capital.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen el seguimiento de las posibles consecuencias del terremoto y de las advertencias de tsunami emitidas para distintos puntos del Pacífico. La información sobre daños y eventuales afectaciones deberá actualizarse a medida que los organismos oficiales completen sus relevamientos.