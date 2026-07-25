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Una persona murió y otras 15 resultaron heridas esta noche luego de que un vehículo embistiera a una multitud durante una marcha por el Día del Orgullo en el centro de Berlín, según informó un portavoz de la policía alemana.

El hecho ocurrió durante el desfile del “Día de la Calle Christopher“, la principal celebración del Orgullo LGBT que se desarrolló en el Parque Tiergarten de la capital alemana.

De acuerdo con las autoridades policiales, que informaron lo sucedido a través de la red social X, antes de las 22:00 hora local (20:00 GMT), el conductor de un vehículo blanco impactó contra la multitud y provocó varias víctimas, entre ellas un espectador fallecido.

Tras el episodio, el evento fue suspendido y la zona quedó acordonada mientras se desplegó un amplio operativo policial. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y equipos médicos de emergencia, quienes asistieron a los heridos.

Además, la policía indicó que se lleva adelante una intensa búsqueda para dar con uno o más sospechosos. Las causas y circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.

Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó lo ocurrido como un ataque contra la “sociedad libre y abierta” y sostuvo que “tras una celebración pacífica y colorida el evento fue atacado de la manera más brutal”.

Wagner remarcó que Berlín es la ciudad de la libertad y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. También destacó la labor de los servicios de emergencia por la rapidez con la que actuaron. “Llegaron inmediatamente al lugar e hicieron todo lo que estuvo a su alcance”, agradeció.