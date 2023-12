Una plaga de ratas "afecta la moral" de las tropas rusas y ucranianas, según Londres

El frente de guerra entre las fuerzas ucranianas y rusas está "infestado de ratas", lo que afecta la moral de las tropas y el funcionamiento de aparatos electrónicos, según un informe de la Inteligencia británica,

"En las últimas semanas, las tropas ucranianas y rusas muy probablemente han sufrido niveles excepcionales de plagas de ratas y ratones en algunos sectores de la línea del frente", indicó hoy el Ministerio de Defensa británico en su informe diario sobre la guerra.

Londres destacó que el otoño suave y la abundante comida de los campos que no han podido cosecharse por el conflicto contribuyeron a un incremento de la población de roedores.

"Cuando empezó el frío, los animales probablemente buscaron refugio en vehículos y posiciones defensivas", agregó el ministerio de Defensa y señaló que esta situación "supone una mayor presión para la moral de los combatientes de primera línea", informó la agencia de noticias Europa Press.

Además, "suponen un riesgo para el material militar por el mordisqueo de cables, lo cual ya se documentó en esa misma zona durante la Segunda Guerra Mundial", resaltó Londres.

Los roedores estarían causando entre las fuerzas rusas "un aumento de los casos de enfermedades en las tropas relacionado con esta peste", según informaciones no confirmadas citadas por el informe de la Inteligencia británica.

Mientras tanto, en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas aseguraron haber derribado ayer tres cazabombarderos rusos en la región de Jerson, en el sur de Ucrania.

"Hoy a mediodía, tres cazabombarderos rusos Su-34 fueron abatidos en la zona operacional sur", anunció en Telegram el comandante del Ejército del Aire ucraniano, Mikola Oleshchuk.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que las aeronaves fueron derribadas por misiles y agradeció a los soldados que "destruyeron tres aviones rusos Sukhoi", informó la agencia de noticias AFP.

"Que cada piloto ruso esté enterado de nuestra respuesta a cada asesino ruso, ninguno de ellos quedará impune", afirmó Zelenski.

El Ejército del Aire no informó de lo que ocurrió con los pilotos de los aviones.

Las autoridades rusas inicialmente no confirmaron el hecho.

Sin embargo, el influyente blog militar ruso Fighterbomber informó de "pérdidas en combate" debidas al sistema de defensa antiaérea Patriot, suministrado por Estados Unidos a Ucrania.

