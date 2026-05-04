Una avioneta con cinco ocupantes se estrelló este lunes 4 de mayo contra un edificio residencial en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, Brasil. El impacto ocurrió en el barrio Silveira, en una zona urbana con viviendas y circulación de personas.

Las autoridades confirmaron la muerte del piloto y del copiloto en el lugar del accidente. Los otros tres ocupantes recibieron asistencia tras el siniestro, según informaron los equipos de emergencia que acudieron a la escena.

Testigos describen una maniobra antes del impacto

Imágenes difundidas por TV Globo mostraron el momento en que la aeronave sobrevoló a baja altura una zona residencial antes de chocar. Un testigo citado por CNN Brasil afirmó que el avión emitía un ruido fuerte en el motor y realizó un giro brusco.

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Según ese testimonio, el piloto desvió la trayectoria para evitar una escuela ubicada en el área. Tras esa maniobra, la avioneta impactó contra un edificio de tres pisos y luego cayó hacia el sector de estacionamientos.

Intervención de bomberos y estado del edificio

El Cuerpo de Bomberos de Belo Horizonte desplegó un operativo para asegurar el perímetro del edificio afectado. Los equipos evaluaron la estructura tras el choque y controlaron posibles riesgos derivados del impacto.

Los rescatistas trabajaron en la zona para asistir a los sobrevivientes y relevar daños materiales. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales entre los residentes del edificio.

Investigación en curso sobre las causas

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Las primeras informaciones señalaron un posible fallo técnico en la aeronave, aunque los peritos aún no emitieron un informe definitivo.

Los organismos competentes analizarán registros, condiciones de vuelo y el estado del avión para establecer qué provocó la pérdida de control que derivó en el choque.