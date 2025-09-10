Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes 9 de septiembre de 2025, imágenes presentadas en el Congreso de Estados Unidos sacudieron al estamento político y militar. En el material, captado el 30 de octubre de 2024 frente a las costas de Yemen, se observa cómo un drone MQ-9 Reaper lanza un misil Hellfire contra un objeto volador no identificado de forma esférica y luminosa. El proyectil impacta de lleno, pero el objeto continúa volando intacto.

El video fue expuesto por el congresista republicano Eric Burlison (Missouri) durante una audiencia del subcomité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes. “Verán que otro MQ-9 lanzó un misil Hellfire”, explicó Burlison mientras legisladores de ambos partidos observaban las imágenes en blanco y negro tomadas desde una cámara térmica. La reacción fue de sorpresa: el supuesto UAP (Fenómeno Aéreo No Identificado) no sufrió alteraciones tras el ataque.

La sesión incluyó testimonios bajo juramento de tres veteranos militares, quienes describieron avistamientos previos y denunciaron lo que consideran una campaña de encubrimiento por parte de agencias de inteligencia.

El investigador Jeremy Corbell, especialista en UAP, calificó la revelación como “histórica” y destacó un detalle del video: antes del impacto, un orbe más pequeño parecía haberse separado de una nave mayor, lo que sugiere un nivel de sofisticación tecnológica desconocida.

Más allá del impacto visual, la audiencia confirmó un dato sin precedentes: los drones estadounidenses están siendo utilizados activamente para interceptar y atacar objetos no identificados. Es la primera vez que se admite públicamente que el Ejército recibió autorización para utilizar fuerza letal contra este tipo de fenómenos.

La pregunta que queda planteada en el Congreso es tan política como estratégica: si los misiles más avanzados de Estados Unidos no logran derribar estos objetos, ¿Qué tipo de tecnología enfrenta la mayor potencia militar del mundo?