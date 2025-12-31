Ya es 2026 en Nueva Zelanda: espectacular show de fuegos artificiales da la bienvenida al Año Nuevo Con un espectacular show de luces y más de 3.500 fuegos artificiales sincronizados con música, Nueva Zelanda recibió el Año Nuevo 2026 varias horas antes que el resto del mundo, marcando el inicio de las celebraciones globales desde Auckland y Wellington.

Nueva Zelanda dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales, música y celebraciones masivas, varias horas antes que el resto del mundo. Gracias a su huso horario UTC +13, el país volvió a ser el primero en iniciar los festejos de cada año.

El epicentro de la celebración fue Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, donde miles de residentes y turistas se concentraron alrededor de la Sky Tower, el edificio más alto del hemisferio sur. La noche comenzó con un show de luces que proyectó imágenes enviadas por el público, creando una experiencia visual que duró varias horas antes de la medianoche.

A las 00:00, un espectáculo pirotécnico de cinco minutos iluminó el cielo de la ciudad. Con más de 3.500 disparos sincronizados con música, las luces se reflejaron en distintos puntos de Auckland y fueron transmitidas en vivo por los principales canales del país y replicadas en redes sociales.

Las celebraciones también se extendieron a zonas costeras y parques urbanos, donde se instalaron pantallas y espacios para que el público disfrutara del inicio del año de manera comunitaria. Este evento reafirma a Nueva Zelanda como uno de los primeros lugares del mundo en recibir el Año Nuevo.

Festejos en Wellington y otras ciudades

Mientras Auckland lideraba la bienvenida al 2026, la capital Wellington también celebró con un cronograma propio en el waterfront, que incluyó recitales en vivo, actividades culturales y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el lago Whairepo Lagoon. Las autoridades locales reforzaron la seguridad y el tránsito, promoviendo celebraciones responsables y respetuosas.

Horarios del Año Nuevo en el mundo

Tras Nueva Zelanda, otros países comenzaron su cuenta regresiva. Por ejemplo:

Australia : Dos horas después de Nueva Zelanda

: Dos horas después de Nueva Zelanda Japón : 10:00 del 31 de diciembre, hora argentina

: 10:00 del 31 de diciembre, hora argentina España : 20:00 horas del 31 de diciembre, hora argentina

: 20:00 horas del 31 de diciembre, hora argentina Estados Unidos: Entre la 1 y las 4 de la madrugada del 1 de enero, según la zona

De este modo, el planeta recorre casi 24 horas de celebraciones continuas, con Nueva Zelanda como punto de partida del calendario mundial.