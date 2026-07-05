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La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela asciende a 3.342 víctimas fatales, en tanto que los heridos llegaron a 16.740, según informó este domingo el Gobierno de ese país a través de un parte oficial.

El informe señala que 6.462 personas fueron rescatadas, 86.794 familias recibieron asistencia y 17.345 continúan sin vivienda. Además, permanecen habilitados 79 campamentos transitorios. El reporte, reproducido por distintos medios de Caracas, agrega que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, precisa que en las tareas de respuesta participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios. Desde los sismos también se registraron 995 réplicas. A esto se suma la distribución de 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y la atención de 23.820 pacientes.

En el balance anterior, difundido ayer, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó 2.954 fallecidos y 16.592 heridos. En esa oportunidad, indicó que 6.462 personas fueron rescatadas, 16.309 perdieron sus viviendas y se habilitaron 80 campamentos transitorios.

Rodríguez señaló que participaban 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios, además de precisar que se contabilizaban 942 réplicas. Previamente, el 3 de julio, el Ministerio para la Comunicación e Información informó que la cantidad de víctimas fatales ascendía a 2.645, mientras que los heridos totalizaban 12.666.

Ese informe también detallaba que 86.117 familias recibieron asistencia, 15.050 personas permanecían sin vivienda y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron. A su vez, se contabilizaban 890 réplicas. Las autoridades actualizaron de manera progresiva las cifras desde los terremotos del 24 de junio.

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