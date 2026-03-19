A 50 años del golpe: memoria, verdad y justicia en la agenda de Rio Gallegos En Radio LU12 hablamos con Ana Redona, referente de la Comisión por la Memoria, quien detalló las actividades previstas en Río Gallegos y reflexionó sobre el impacto de la última dictadura, el rol del Estado y la importancia de sostener el ejercicio de la memoria colectiva.En el marco de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, en Río Gallegos se desarrollará una agenda de actividades que busca mantener viva la memoria y promover el debate.

Por La Opinión Austral | 19 de marzo 2026 · 15:05 hs.