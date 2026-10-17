Agua, cloacas y energía: Matías Cortijo detalló las obras clave de Servicios Públicos en Santa Cruz El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado habló con LU12 AM 680 sobre la licitación para construir una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales en Las Heras, una obra que recibió cuatro ofertas y podría comenzar entre fines de año y enero. Además, explicó las medidas para reforzar el abastecimiento de agua en Río Gallegos, confirmó que ya se instalaron más de 5.000 luminarias de las 15.000 adquiridas y señaló que el avance de obras estratégicas, como la interconexión de San Julián y Gobernador Gregores, depende de conseguir financiamiento.

Por La Opinión Austral | 17 de octubre 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral