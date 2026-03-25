Alerta por vientos extremos: piden evitar circular y reforzar precauciones En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, ante la alerta naranja por fuertes vientos que afecta a Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena y San Julián. La funcionaria advirtió que las ráfagas podrían superar los 120 km/h y detalló el operativo preventivo desplegado junto a bomberos y distintos organismos.Además, brindó recomendaciones a la población, haciendo hincapié en evitar circular si no es necesario, extremar cuidados en zonas arboladas y mantenerse informados. También destacó el trabajo coordinado de los equipos de emergencia y recordó los canales de contacto ante cualquier eventualidad.

Por La Opinión Austral | 25 de marzo 2026 · 15:05 hs.