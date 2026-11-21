Alicia García: “la historia de Santa Cruz todavía tiene mujeres y trabajadores por descubrir”
La investigadora e historiadora santacruceña Alicia García dialogó con LU12 AM680 tras recibir la distinción Evita Compañera otorgada por el Senado de la Nación. Durante la entrevista, repasó el aporte de las mujeres a la historia política y social de Santa Cruz, rescató figuras vinculadas a la resistencia peronista y compartió sus investigaciones sobre el trabajo femenino en los antiguos frigoríficos de Río Gallegos.