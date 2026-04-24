Amenazas en escuelas: la Justicia ya interviene y advierte sobre la gravedad del reto viral En Radio LU12 AM680 entrevistamos al juez penal juvenil Fernando Saneta, quien confirmó la intervención judicial ante una serie de amenazas en establecimientos educativos de Río Gallegos. Se trata de pintadas y mensajes vinculados a un peligroso reto viral que circula a nivel nacional.El magistrado explicó que ya hay denuncias formales, menores identificados y un trabajo articulado con Educación y organismos de niñez. Remarcó la importancia de la prevención, el rol de las familias y advirtió que estas conductas, aunque parezcan “bromas”, pueden constituir delitos graves.

Por La Opinión Austral | 24 de abril 2026 · 15:05 hs.