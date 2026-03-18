Arquitecto italiano investiga en Río Gallegos el legado del Padre Bernabé y la historia salesiana En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Rino Bruttomesso, arquitecto e investigador italiano del patrimonio arquitectónico salesiano, quien llegó desde Venecia para estudiar edificios históricos de la Patagonia. Durante su visita a Río Gallegos, recorre la Catedral y el Colegio María Auxiliadora para profundizar en la obra del Padre Bernabé. Además, trabaja en un libro que busca rescatar tanto el valor arquitectónico como la historia humana detrás de estas construcciones.

Por La Opinión Austral | 18 de marzo 2026 · 15:05 hs.