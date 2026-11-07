Bórquez destacó la firma del primer convenio colectivo de trabajo en Puerto Santa Cruz El acuerdo establece pautas sobre jornada laboral, condiciones de trabajo, funciones de cada puesto y carrera administrativa. Bórquez explicó que esta primera etapa apunta a ordenar y mejorar las condiciones laborales, mientras que la cuestión salarial será abordada en una instancia posterior. La firma se realizó en Casa Santa Cruz, en Buenos Aires, junto a otros tres municipios que también rubricaron sus primeros convenios colectivos.

Por La Opinión Austral | 07 de noviembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral